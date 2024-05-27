Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) написал, что призыв генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о снятии ограничений Украины по нанесению ударов западным оружием по российским территориям станет причиной начала вооруженного конфликта мирового масштаба.

По словам Доткома, масштабная эскалация уже начала происходить. Он подчеркнул, что генсек НАТО своими резкими заявлениями ставит под угрозу жизни простых людей, проживающих в странах, являющимися членами Североатлантического альянса.

Дотком отметил, что прокси-конфликт США может в кратчайшее время перерасти в полномасштабное военное столкновение ядерных держав.

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в ответ на слова Столтенберга заявил, что Россия будет вести зеркальную политику в отношении стран Запада, разрешивших Украине наносить удары по российским территориям.