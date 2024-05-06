Дочь Министра обороны России Сергея Шойгу, общественный деятель и спортсменка Ксения Шойгу показала видеозапись выступления своей двухлетней дочери Миланы. Соответствующие кадры Ксения Шойгу опубликовала в своем Телеграм-канале.

«По этому видео понятно, чья она дочь! Мимика — наше все. Эти брови — лучшее, что вы увидите сегодня», – написала спортсменка.

Ксения состояла в браке со спортивным блогером Алексеем Столяровым. Однако семейный союз рухнул. В 2023 году они объявили о своем расставании на «Гонке героев» в Алабине, где когда-то впервые встретились.

Во время интервью для YouTube-шоу «вМесте» экс-супруг Ксении Шойгу рассказал, что бывшая супруга является прекрасным человеком, с которой у него остались хорошие отношения, несмотря на расставание.