Дочь голливудского актера Брэда Питта и актрисы Анджелины Джоли Шайло решила официально отказаться от фамилии отца. Такую информацию сообщило издание TMZ.

Дочь знаменитостей начала процедуру по смене фамилии в день своего 18-летия. 27 мая Шайло отпраздновала совершеннолетие. Она носила фамилию Джоли-Питт, но, по всей вероятности, из-за проблемного развода родителей решила оставить лишь фамилию матери.

«Похоже, это была одна из первых вещей, которые Шайло хотела сделать, став взрослой… Просьба о смене фамилии пока не удовлетворена судом, но это только вопрос времени», – сообщается в издании.

Ранее сообщалось, что Шайло призвала своих родителей примериться по случаю ее дня рождения. Она заявила отцу и матери, что они ведут себя как капризные дети, поэтому стоит повзрослеть и разобраться в отношениях. Собеседник издания, знакомый с ситуации семейного конфликта Джоли и Питта, сообщил, что Шайло уже очень устала от конфликтной ситуации между ее родителями.

Джоли и Питт развелись в 2019 году. Бракоразводный процесс шел три года. На данный момент бывшие супруги продолжают делить общее имущество.