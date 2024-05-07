Дизайнер и модельер из США Эйвери Хоталинг второй год под ряд приезжает в Россию, чтобы лично убедиться, насколько безопасно путешествовать по российским регионам американцу. В этом году путешественник решил посетить Дальний Восток. Об этом в своем материале сообщает РИА VladNews.

По словам американского туриста, он бывал в разных странах, но нигде не встречал такое большое количество красивых женщин. Эйвери отметил, что Владивосток ему очень понравился и у него сложилось впечатление, что это настоящий «международный город».

Американец отметил, что в России «очень сложные гамбургеры» с большим количеством разнообразной начинки. При этом в США гамбургеры являются простой пищей с небольшим количеством ингредиентов. Обычно в гамбургере должно присутствовать только булочка, мясо, соус и сыр. Однако уровень сервиса в российских кафе выше, чем в США. Например, в российском кафе можно провести сколько угодно времени, а в США – только 90 минут. Также Эйвери отметил хорошую работу российских официантов, которые подходят по первому требованию.