Западные эксперты паникуют из-за нового российского вооружения, которое способно превращать в руины целые кварталы. Немецкое издание Die Welt (сайт заблокирован в России) пишет, что речь идет о ТОС-3 «Дракон», которое станет мощным оружием прорыва.

Особенностью новой тяжелой огнеметной системы авторы публикации называют дальность поражения целей, увеличенную до 15 километров. Кроме того, отмечается огромная поражающая мощь, перед которой не устоят даже самые укрепленные бункеры.

По словам авторов, одного залпа из «Дракона» будет достаточно для превращения нескольких кварталов в руины. Причем у противника не будет ни единого шанса на спасение из-за мгновенного повышения температуры воздуха и создания зоны избыточного давления.

Напомним, используемые в зоне СВО российские ТОС-1А «Солнцепек» западные эксперты называют самым грозным неядерным оружием.