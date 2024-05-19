После развода известной голливудской пары Брэда Питта и Анджелины Джоли вокруг их персон не утихают скандалы. Сейчас экс-супруги продолжают судебные тяжбы касаемо права продажи французской винодельни «Шато Мираваль». Источники, близкие к окружению Питта, сообщают, что данное разбирательство сильно огорчает нынешнюю возлюбленную Питта Инес Де Рамон. Она просит Брэда прекратить этот конфликт мирным путем. Такую информацию опубликовало издание Marca.com.

Кроме того, поговаривают, что Анджелина хотела бы встретиться лично с Инес, чтобы «раскрыть ей глаза по поводу Питта». Как сообщают инсайдеры, Эндж желает взять всю ситуацию в свои руки и с глазу на глаз поговорить с Инес. Она планирует рассказать ей свою версии жизни с Брэдом, а Инес уже должна делать самостоятельные выводы из всей ситуации.

Однако Инес не спешит увидеться с Джоли, так как желает оставаться в стороне от разборок между экс-супругами. Источники из окружения пары рассказывают, что Инес имеет мягкий характер, она окружила Питта любовью и заботой. Она очень надеется, что конфликт бывших супругов разрешится мирным путем благодаря ее позитивному влиянию на Брэда Питта.