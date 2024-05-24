Военнослужащий 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в интервью Forbes заявил, что российские войска в Волчанске ведут наступление одновременно со всех сторон. Украинским боевикам приходится держать круговую оборону.

По словам десантника, экипажи Stryker вынуждены вести бой на 360 градусов, так как российские военные внезапно рассредотачиваются и заходят сразу со всех сторон, не оставляя противнику возможности даже свободно вздохнуть.

Журналисты Forbes отметили, что российские ВС не в первый раз применяют такую тактику. Она приносит желаемые результаты, так как у противника не хватает сил на длительную круговую оборону.

Напомним, по словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВС РФ удерживают под своим контролем более 40 процентов территории Волчанска.