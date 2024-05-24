Российские войска ведут активные наступательные действия в Харьковской области. По словам украинского бойца 82-й десантно-штурмовой бригады, давшего комментарий изданию Forbes, ВС России со всех сторон начали активное давление на Волчанск.

Как сообщают авторы статьи, российские силы рассредоточились таким образом, чтобы размыть линию обороны украинской армии. Украинские экипажи бронетранспортеров «Страйкер» вынуждены держать круговую оборону, что удается невероятно сложно.

«Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон», – приводятся в статье слова украинского издания.

По словам автора материала, ВС РФ активно использовали подобную тактику для осуществления прорыва на других направлениях в зоне СВО. В итоге, она давала хорошую результативность.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия контролирует порядка 40 процентов территории Волчанска.