ВС России должны действовать гораздо жестче, чтобы отодвинуть ВСУ как можно дальше от границ страны и не допустить повторения таких терактов, как обстрел Белгорода 12 мая, заявил изданию News.ru депутат Госдумы Виталий Соболев.

Кроме того, ВС РФ должны принять меры, чтобы западное вооружение не добиралось до линии соприкосновения.

«Этот вопиющий, чудовищный случай еще раз доказывает, что нам нужно принимать более решительные меры на фронтах СВО, для того чтобы исключить все средства разведки, прекратить доставку западных вооружений на территорию Украины. Нужно сделать все, чтобы они туда не поступали», – заявил представитель комитета по обороне.

Кроме того, он призвал усилить системы ПВО и повысить эффективность их работы.

Соболев отметил, что ВС РФ существенно усилились за время специальной военной операции. Они готовы решать и более сложные задачи, чем сейчас, но решения принимают президент России Владимир Путин и командование армией.