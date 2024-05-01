Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не подтвердил информацию о перехвате российскими системами ПВО в небе над Крымом ракет ATACMS производства США из-за страха развенчать миф о военной мощи Запада. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», – заявил российский депутат.

По его словам, российским военнослужащим приходится подстраиваться под быстро меняющиеся условия ведения реальных боевых действий в украинском конфликте. Поэтому российская армия получает реальный боевой опыт, быстро адаптируясь к дорогому западному оружия, поставляемому киевскому режиму.

Шеремет отметил, что теперь США и другим странам Запада придется самим адаптироваться к современному оружию российской армии, которое продемонстрировало свою эффективность в зоне СВО и успешно продается во многие страны мира.