ВС РФ ставят своей целью выход к Днепропетровску, причем на пути к нему они готовят сразу два котла для украинских войск. Об этом журналисты Александру Шелесту сообщил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, передает РИА Новости.

ВС РФ пойдут по направлению к Днепропетровску из Белгорода через Харьков, а также из Донецка через Часов Яр. Таким образом на востоке и на северо-востоке Украины окажутся в котлах одновременно две крупные группировки ВСУ.

Если российские войска смогут выполнить эту задачу, они возьмут под контроль мосты в Днепропетровске. Это крайне опасная ситуация для Киева, который после такого окажется бессилен для нового сопротивления.

Ранее на Украине заявили, что ВС РФ имеют тактические успехи в Харьковской области. Также бойцы ВСУ заговорили об отсутствии каких-либо укреплений в регионе, несмотря на выделенные на эти цели средства и заявления президента Зеленского о готовности к отражению наступления России.