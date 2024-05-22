Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал критической для ВСУ ситуацию в Часовом Яре. Он отметил, что ВС РФ продолжают идти вперед и украинские войска не выдерживают натиска.

При этом отступить и сдать город боевики не могут – президент Украины Владимир Зеленский приказал главкому Александру Сырскому держать Часов Яр до последнего.

Это вполне логично, так как в противном случае произойдет обвал фронта, а ВСУ окончательно посыплются. ВС РФ получать реальную возможность атаковать сразу четыре крупных населенных пункта – Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Часов Яр является ключом ко всему Донбассу.