Оборона ВСУ трещит по швам, Киев сдает один населенный пункт за другим, не в силах противостоять натиску российских войск.

Так депутат Госдумы Андрей Красов охарактеризовал текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что при всем этом ВСУ несут огромные потери не только в живой силе, но и в технике.

Западное вооружение, которое должно поступить в распоряжение украинской армии, уже вряд ли ей чем-то поможет. Оно лишь замедлит уверенное продвижение российских войск, но остановить его не сможет, считает парламентарий.

Такое же мнение высказывают и западные эксперты. По их мнению, новые поставки вооружений призваны лишь затянуть конфликт. В «победу» Киева давно никто не верит.