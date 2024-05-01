Звезда боевиков 90-х, голливудский актер Брюс Уиллис страдает серьезным заболеванием – тяжелой формой деменции. Из-за прогрессирования заболевания актер завершил свою карьеру и больше не появляется на общественных мероприятиях. Репортером изредка удается запечатлеть его во время прогулочных поездок в Калифорнии. В последний раз Брюса Уиллиса папарацци запечатлели сидящим на пассажирском сидении автомобиля. За рулем транспорта находился личный помощник актера.

Известно, что из-за своей болезни, «крепкий орешек» уже не всегда узнает своих друзей и близких. Его бывшая жена, актриса Деми Мур, которая в браке с Уиллисом родила трех дочерей, разделила заботы о тяжелобольном актере. Она помогает нынешней супруге – Эмме Хемминг. Известно, что Деми и Эмми поддерживали приятельские отношения еще до болезни Брюса. А сам актер, несмотря на сложности во время развода, смог позднее наладить отношения с Деми Мур.

По словам источника, приближенного к семье Уиллиса, он действительно не узнает многих знакомых. Но вот Деми Мур помнит, и радуется, когда видит свою бывшую супругу. Однако врачи дают неутешительные прогнозы. Актриса опасается, что в скором времени Брюс перестанет ее узнавать, тем самым потеряет с ним связь навсегда.