Американское издание Defense One, ссылаясь на американских экс-бойцов специального назначения, опубликовало информацию, что США в значительной мере отстали от своих потенциальных противников, включая РФ, в области средств радиоэлектронной борьбы.

Как отметил отставной американский офицер Майк Нагата, текущая позиция США в области РЭБ и та позиция, которую страна должна занимать, значительно ниже. Кроме того, Штаты уже начинают уступать своим потенциальным противникам и в других сферах, считает экс-офицер.

Другие бывшие спецназовцы, работавшие в сфере радиоэлектронной борьбы отметили, что Россия в области РЭБ «ушла значительно дальше». Москва активно инвестирует средства в данную область. А Соединенные Штаты продолжают использовать РЭБ для сбора данных на Ближнем Востоке.

Ранее издание Business Insider сообщало об активном применении Россией средств РЭБ, создающих помехи высокоточному оружию США, используемом на Украине.