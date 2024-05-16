Многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 начали все чаще атаковать военные объекты на Украине ракетами Х-69, сообщило издание Defence Blog.

Авторы публикации сообщили, что на данный момент известно минимум о шести таких ракетах за последний месяц. Все они успешно поразили намеченные цели.

Ракеты Х-69 представляют собой малозаметные крылатые боезаряды квадратного сечения. Они не обнаруживаются большинством средств ПВО, имеющихся на вооружении ВС Украины. Эксперты считают, что они разрабатывались в качестве ответа на немецкие ракеты Taurus, которые Киев никак не может выпросить у Берлина.

Дальность Х-69 составляет 290 км. Однако уже известно, что они способны преодолевать и намного большие расстояния. Вес боевой части 310 кг.