Под контроль российских войск перешли населенные пункты Керамик и Новокалиново. Об очередном успехе ВС РФ под Авдеевкой сообщил украинский портал «Страна.ua».

Ссылаясь на Deep State, авторы публикации сообщают, что из Керамика украинские подразделения отступают, охваченные жуткой паникой из-за стремительного продвижения ВС РФ. Они бросают позиции в страхе и оставляют на произвол судьбы раненых «побратимов», которых даже не пытаются вывезти из населенного пункта.

Помимо этого, ВС РФ быстро продвигаются к северу от Очеретино. Это село перешло под контроль в минимальные сроки, так как 115-я бригада ВСУ не стала вступать в бой с российскими военными. Такие действия подразделения вызвали бурное обсуждение и критику командования в сети.