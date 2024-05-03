Серьезный ущерб украинской армии нанесли Вооруженные силы Российской Федерации, уничтожив сразу две реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в своем материале сообщает британское издание Daily Express (DE).

Автор статьи отмечает, что Министерство обороны Российской Федерации опубликовали новый видеоролик с уничтожением двух пусковых установок HIMARS украинской армии. Потеря сразу двух РСЗО американского производства сильно ударит по огневой мощи украинской армии.

Сообщается, что данный инцидент с уничтожением реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армии Вооруженными силами РФ является далеко не первым. Автор материала отмечает, что в последнее время удары российской армии стали очень точными и быстрыми, поэтому ВСУ не успевают переместить военную технику в безопасное место.

Напомним, что в среду, 1-го мая, появилась информация об уничтожении двух РСЗО HIMARS российской армией на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.