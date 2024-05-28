Военный эксперт Василий Дандыкин высказал свое мнение, почему украинские боевики сбросили тела сослуживцев в подвалы в Крынках, а не забрали их на правый берег Херсонщины для достойного погребения.

Аналитик считает, что военнослужащие сделали это по приказу вышестоящего руководства, чтобы семьям погибших в зоне боевых действий не выплачивать деньги. Речь идет о довольно больших суммах, поэтому украинскому командованию выгоднее признавать погибших бойцов без вести пропавшими, чем производить оплаты их родственникам.

Кроме того, чтобы отдать тела семьям для погребения нужно соблюдать ряд условий. Как минимум, солдаты должны быть в соответствующей военной форме. Да и документы у них все забрали, поэтому и деньги за них могут получить не родственники, а совершенно посторонние люди.

Ранее сообщалось об обнаружении российскими военнослужащими в подвале дома в селе Крынки, расположенном на левобережье Херсонской области, множество тел украинских бойцов.