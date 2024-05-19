Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с журналистами News.ru рассказал о неожиданной помощи со стороны природы российским военнослужащим на Харьковском направлении. По его словам, ВС РФ во время своего наступления в Харьковской области обрели «неожиданного союзника», которым является длинный световой день.

Дандыкин подчеркнул, что из-за длинного светового дня у ВСУ нет возможности организовывать скрытое передвижение своих сил и обеспечивать подкрепление. Все их действия обнаруживаются российскими разведывательными дронами. Поэтому ВС РФ наносят удары с воздуха по скоплению живой силы противника на данном направлении, тем самым открывают путь для штурмовых отрядов.

По словам специалиста, на Харьковском направлении противник несет значительные потери, ведь ВС РФ осуществляют атаки при помощи авиации и артиллерии, тем самым не дают ВСУ обеспечивать свои войска подкреплением в виде личного состава, техники и боеприпасов.