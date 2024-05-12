Численное превосходство российских войск дает им возможность стремительно наступать на одном из направлений фронта. При этом командованию ВСУ все время приходится гадать, на каком именно участке начнется продвижение ВС РФ, рассказал эксперт телеканала CNN Тим Листер.

Он отметил, что на Харьковском направлении как раз происходит нечто подобное. ВС РФ быстро идут вперед и Киев вынужден перебрасывать туда силы с других не менее важных направлений.

При этом ВСУ растягиваются по всей линии фронта, составляющей около 1000 километров, и усиливают преимущества российских войск.

«Войска Украины растянуты, у них гораздо меньше артиллерии, чем у русских, совершенно неадекватная противовоздушная оборона и, прежде всего, нехватка солдат», — цитирует автора публикации портал News.ru.

Кроме того, погода сейчас тоже на стороне ВС РФ, так как дает возможность активно использовать все виды тяжелой боевой техники.