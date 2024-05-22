В фильме режиссера Кирилла Серебреникова «Лимонов, баллада об Эдичке», представленном на Каннском кинофестивале, в эпизодах засветилась и актриса Чулпан Хаматова. При этом в Каннах она появилась только на экране, на само мероприятие артистку никто не приглашал.

После начала специальной военной операции Хаматова уехала из России в Латвию, где в 2021 году приобрела недвижимость. После некоторых откровенно антироссийских высказываний зашла речь о признании ее иноагентом, но пока эта мера к актрисе не применялась.

В Латвии карьера Хаматовой складывается не лучшим образом – она не желает учить латышский язык и поэтому в Рижском театре получает только роли без слов. Многие пользователи Сети призывают лишить артистку российского гражданства, конфисковать имущество и возбудить уголовные дела.