2 мая стало известно, что бывший глава Роснанто А. Чубайс профинансировал создание в Тель-Авиве Центра российских исследований. Научное объединение заработало при местном университете.

Открытие центра не имеет политической подоплеки, сообщили в Тель-Авивском университете. Он будет изучать новейшую историю РФ в экономическом, культурном, политическом и социальном аспектах. Исследования захватят период от распада Советского союза до современности.

Чубайс указан в числе спонсоров Центра, который будет исследовать «возможное будущее РФ», анализируя события «недавнего прошлого». Израильские специалисты считают, что история РФ с момента распада Союза «представлена в нескольких вариантах», которые «мало связаны друг с другом». Поэтому требуется «исследовательская модель», которая позволит давать «достоверные прогнозы» о будущем РФ.