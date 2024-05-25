25 мая все православные россияне чтят память святого Епифания Кипрского. Он жил в Финикии в четвертом столетии и на протяжении 36 лет управлял кипрской церковью, совершив множество милосердных дел.

В народном календаре этот день называют Рябиновкой. Ранее было принято срывать веточку рябины и ставить ее дома на счастье. Также девушки к рябине, чтобы помолиться. Считалось, что такая молитва приносила личное счастье и быстрое замужество.

25 мая категорически запрещалось носить черную одежду, так как она притягивает к себе несчастье. Кроме того, чтобы не навлечь на себя беду, очень нежелательно переступать через упавшие с дерева ветви, плакаться на свою жизнь и судьбу, а также устраивать беспорядок в доме.

Запрещено в день Епифания Кипрского ругаться нецензурными выражениями, а также лгать окружающим. Впрочем, эти запреты касаются и любого другого дня.