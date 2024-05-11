Число пострадавших в ресторане «Парадиз» в Донецке увеличилось до 9 человек. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передает РИА Новости.

Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести после удара ВСУ по ресторану из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее об этой атаке сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что ВСУ нанесли удар по Донецку во время празднования юбилея региона. Три человека погибли.

Помимо этого, ВСУ атаковали Ленинский район Донецка, где как раз проходил сбор участников автопробега, посвященного Дню ДНР.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удары по гражданской инфраструктуре Киев наносит от неспособности противостоять российским ВС на фронте.