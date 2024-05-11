Украинская сторона нанесла удар по нефтебазе, расположенной в населенном пункте Ровеньки в Луганской Народной Республике. На данный момент уже известно, что в результате вражеской атаки пострадало 15 человек, среди которых четверо погибших. Такую информацию сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

«На данный момент 15 человек пострадало в результате катастрофы, которая случилась в Ровеньках на нефтебазе», – отметила Пащенко, добавив, что четыре человека погибло, шестеро получили ранения, а еще пять отравились продуктами горения.

Министр здравоохранения ЛНР подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Один из пациентов был переведен в республиканскую клиническую больницу в Луганске. Еще один человек, получивший травму живота, будет также доставлен в республиканское медучреждение.