После удара по лагерю переселенцев в Рафахе в ночь на 27 мая Израиль вполне может оказаться в числе мировых изгоев. Соединенные Штаты уже подумывают о прекращении поддержки Тель-Авива, а министры иностранных дел стран ЕС и вовсе намереваются ввести жесткие экономические санкции.

ЦАХАЛ после удара заявил, что ударом по Рафаху уничтожено двое представителей военного крыла ХАМАС. Также вскользь упоминается о некоторых гражданских получивших ранения. Однако по информации издания Politico, ситуация выглядит совсем иначе. Минздрав Севтора Газа заявил о 45 погибших и 200 раненых палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне недовольства Европы и США заявил о трагической ошибке, которая унесла жизни ничем не повинных людей. Однако это его заявление никак не повлияло на лидеров разных стран мира, которые раскритиковали Израиль за подобные действия.

Так, к немедленному прекращению огня призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Осудили действия Израиля МИД Германии, Катар, который активно выступает в качестве посредникам по перемирию, а также Иордания и Египет, с которыми Тель-Авив совсем недавно заключил соглашения о мире. Мало того, главы МИД стран ЕС пригрозили серьезными санкциями Израилю в случае повторения подобной ситуации, нарушающей все международные соглашения.