Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала архивные кадры с последнего выхода актрисы Анастасии Заворотнюк в свет, перед тем как стало известно о страшном заболевании. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» после этого перестала появляться на публике.

В своем посте Анфиса Чехова рассказала, что не была с Настей близка. Но во время их поездки в Ереван им удалось пообщаться в очень дружественной манере. Ведущая рассказала, что они много шутили и смеялись, однако она все же чувствовала, что у Анастасии есть какая-то тревожность.

«Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За ее веселостью скрывалась какая-то тревога и она была очень философски настроена», – написала Чехова.

На видео Анастасия Заворотнюк прекрасно выглядит и улыбается в камеры. По всей вероятности, она верила, что справится со своей болезнью и старалась не унывать. Однако через некоторое время, как вышел этот видеоролик, Настя попала в реанимацию и больше не появлялась на публике. 30 мая стало известно, что болезнь забрала жизнь 53-летней актрисы.