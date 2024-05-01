Юрист Эльман Пашаев, защищавший в суде актера Михаила Ефремова получил тяжелое ранение в боях за Угледар. Адвоката контузило, сейчас он с трудом говорит и может провести в госпитале не меньше месяца, рассказала его супруга.

Алена Пашаева сообщила Telegram-каналу Shot, что прогнозы врачей в целом оптимистические. Сейчас юриста переводят из Макеевки в другое медицинское учреждение. Говорит он с большим трудом, но все же смог пообщаться с несколькими своими сослуживцами.

Пашаев проходит службу в подразделении, занимающемся поставкой и сборкой беспилотных летательных аппаратов. При этом он неоднократно выходил вместе с военнослужащими ВС РФ в поле для проведения разведки. Под Угледаром он попал под удар противника и оказался при смерти из-за ранения.