Певица и телеведущая Ольга Бузова во время демонстрации сценки в финале шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ поцеловалась с комиком Тимуром Батрутдиновым. Данное действие произошло на глазах у экс-возлюбленного артистки – блогера Давида Манукяна, более известного под псевдонимом Дава.

Личная жизнь Ольги Бузовой невероятно интересует общественность. Не только поклонники артистки, но и ее хэйтеры внимательно следят за ее романами. Нередко возникают слухи об отношениях Бузовой с известными бизнесменами, артистами и юмористами.

Роман с Бузовой приписывали также и комику Тимуру Батрутдинову. И теперь эта сценка со страстным поцелуем дала повод для новых слухов. Но, похоже, что поцелуй был всего лишь частью шоу. Но операторы передачи внимательно следили с помощью камер за реакцией Давы, находящегося в зрительном зале. К удивлению любопытных поклонников, Манукян смеялся во время сценки с поцелуем Батрутдинова и Бузовой.