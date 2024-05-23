Наемники из США изначально ехали на Украину «как в отпуск», однако быстро поняли, что участвовать там в боевых действиях чрезвычайно опасно. И гораздо сложнее, чем на Ближнем Востоке. Об этом один из «солдат удачи» рассказал изданию Business Insider.

Он ранее уже воевал в Ираке, поэтому имел возможность сравнивать. На Ближнем Востоке американцы привыкли вести боевые действия в условиях численного превосходства. На Украине же ситуация совершенно иная.

ВСУ часто оказываются в меньшинстве, что существенно осложняет ведение боя. Кроме того, нехватка оружия и боеприпасов усугубляют ситуацию и делают противостояние очень опасным.

Сам наемник даже не подозревал, какие риски ждут его на Украине, однако после первых нескольких боев он понял, что вести боевые действия в составе ВСУ чрезвычайно сложно.