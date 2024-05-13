В боях за Новомихайловку украинские боевики разбегались в ужасе от одного только вида российского танка Т-80. Об этом рассказал один из участников экипажа боевой машины с позывным «Малой».

Он отметил, что в одном из сражений танк был поврежден ударом из вражеского ПТРК. Однако бойцы совместно приняли решение не выводить машину из боя, а продолжать вести огонь по противнику из уцелевшего пулемета.

«Мой наводчик передавал, что когда он наводил на них пушку, они бросали автоматы и убегали. Им страшно было просто от одного вида пушки нашего танка», — рассказал «Малой».

Ранее российский офицер сообщил, что ВСУ делали все возможное, чтобы удержать населенный пункт Бердычи, однако не сумели справиться с этой задачей. ВС РФ в боях за него уничтожили более 10 танков и боевых машин пехоты, которые Киев получил от Запада.