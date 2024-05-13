В британском издании The Daily Mail появилась публикация об учениях НАТО «Быстрый ответ» в Эстонии, в которых принимают участие десантники из ВС Великобритании. Авторы назвали маневры «сигналом Владимиру Путину», что насмешило читателей, передает РИА Новости.

Один из комментаторов написал, что те 82 «бордовых берета», которые высадились в Эстонии, лучше бы «лопали» резиновые лодки, чтобы не допускать засилья мигрантов, приплывающих в Британию на этих плавсредствах.

Другой иронично добавил, что 82 британских и 60 американских парашютистов – это половина всех боеспособных сил Североатлантического альянса.

«Россия очень напугана», – шутливо добавил пользователь.

ВС РФ одновременно с учениями НАТО проводят маневры с применением тактического ядерного оружия. Они, по мнению многих экспертов на Западе, являются действительно сигналом для блока НАТО, который заговорил о вводе своих войск на Украину.