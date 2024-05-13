ВСУ пытались перехватить дорогостоящими зенитно-ракетными комплексами Patriot дешевые планирующие авиабомбы ВС РФ и поплатились за этого сразу двумя ЗРК. Об этом сообщил военный эксперт из Великобритании Джастин Бронк.

Он рассказал таблоиду Daily Mail, что планирующие бомбы действительно создают серьезные проблемы украинской армии. При этом сбить их не получается ни одним из средств ПВО, имеющимся на вооружении Киева. Поэтому ВСУ попытались сделать это с помощью американских ЗРК Patriot, которые подтянули к самой линии фронта.

Пока украинские зенитчики гонялись за авиабомбами, их обнаружил российский разведывательный беспилотник. После этого оставалось лишь поразить цель ракетами «Искандер», что и было сделано.

Бронк заявил, что Patriot – дорогостоящее вооружение с весьма дорогими зенитными ракетами, которое предназначено для защиты стратегических важных объектов. Сбивать с их помощью копеечные дроны и дешевые бомбы, как это пытаются делать ВСУ, совершенно бессмысленно.