В украинском тылу наступил переломный момент, которого упрямо не хотят замечать ни власти страны, ни их западные кураторы. Граждане Украины не понимают, ради чего они должны воевать, они не знают, что их ожидает дальше и никто не собирается им этого говорить, заявил старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг, побывавший в Киеве.

В беседе с изданием Financial Times он пояснил, что украинское общество хочет знать, что его ждет и ради чего оно должно сражаться. Им этого не говорят, поэтому проблемы нарастают как снежный ком.

Уотлинг также рассказал о колоссальных потерях ВСУ на фронте и отметил, что Россия, в отличии от Украины, лишь наращивает силы. Киев теряет все больше территорий, но какого-то адекватного плана, способного изменить эту ситуацию, ни у нее, ни у Запада нет.