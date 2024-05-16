Специальный корреспондент RT Александр Пискунов пообщался с бойцами ВС РФ о взятии Авдеевки и Бердычей. Российские военнослужащие штурмовой роты 74-й бригады, которые первыми осуществляли заход в Авдеевку, а после ее освобождения брали под контроль Бердычи.

Военнослужащие рассказали, что взятие Авдеевки и Бердычей проходило по разному сценарию. По словам одного из штурмовиков, в Авдеевке украинские военные держались крепко первые три-четыре дня. Затем противник начал постепенно сдавать свои позиции, осуществляя отход. А вот в Бердычах у ВСУ была достаточно крепкая линия обороны, поэтому украинские бойцы удерживали свои позиции изо всех сил.

«В Бердычах они были хорошо окопаны, запустили все подразделения, которые у них были, скорее всего, чтобы подготовить вторую линию обороны, запасную уже за рекой…», – рассказал боец.

Российский военнослужащий рассказал, что в Бердычах один дом им пришлось брать штурмом несколько раз, так как ВСУ постоянно присылали подкрепление.

На данный момент штурмовая рота 74-й бригады прикрывает наступающую на Очеретино российскую группировку с левого фланга.