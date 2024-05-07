В зоне проведения специальной военной операции российскими бойцами была ликвидирована первая женщина-штурмовик Вооруженных сил Украины Оксана Демчуг, более известная под позывным «Гуцулка». Об этом сообщает военкор Руслан Татаринов в своем Телеграм-канале «Шепот Фронта» со ссылкой на украинские военные паблики.

«Ликвидированная Демчуг Оксана, была реально штурмовиком украинской армии… Ликвидирована попаданием из ПТРК», – написал военкор.

По его словам, украинка входила в состав одной штурмовых групп львовской бригады территориальной обороны ВСУ. Подразделение, в состав которого входила «Гуцулка» выполнял боевые задачи в населенном пункте Работино на Запорожском направлении, а потом был переброшен на территории Луганской Народной Республики в окрестности населенного пункта Стальмаховка.

В результате боевых действий российские военнослужащие ликвидировали группу украинских штурмовиков, в которой находилась и «Гуцулка», под Стельмаховкой выстрелом из ПТРК «Корнет».