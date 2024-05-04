Над населенным пунктом Архангельское в ДНР теперь реет флаг России. Его установили бойцы подразделения «Лавина», который принимали непосредственное участие в освобождении поселка, рассказал Telegram-канал WarGonzo.

Он также опубликовал видеозапись, на котором военнослужащие «Лавины» водружают триколор, и отметил, что 132-я бригада 1-го Армейского корпуса устанавливает контроль над все новыми территориями ДНР.

«Наша съемочная группа сейчас работает на Горловском направлении и скоро мы расскажем вам подробности освобождения Архангельского и комментарии от представителей батальона «Лавина», проделавших главную фронтовую работу», – сообщили авторы публикации.

Архангельское было освобождено следом за населенными пунктами Керамик и Очеретино. Российские военные зачистили эти села и сразу же пошли вперед, не останавливаясь на достигнутом.