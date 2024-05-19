Украинский политолог Константин Бондаренко сообщил на YouTube-канале «Да, это так», что весь Офис президента Владимира Зеленского впал в истерику после начала стремительного наступления российских войск в Харьковской области.

«Андрей Юсов, советник Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента и соответственно была абсолютная неуступчивость со стороны (главкома ВСУ) Сырского, который говорил, что никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову», – рассказал политолог.

Он отметил, что вопреки заявлениям Зеленского, никакой подготовки к возможному наступлению ВС РФ на Харьков Украина не вела. Именно это является одной из причин столь быстрого продвижения российских войск.

В настоящий момент под контроль ВС РФ перешли 12 населенных пунктов Харьковской области. Также сейчас проводятся мероприятия по зачистке в Волчанске.