Высказывания руководителя Главного управления разведки при МО Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что наступление ВС РФ весной иссякнет, били слишком поспешными, заявил киевский политический эксперт Константин Бондаренко.

Он напомнил, что Буданов делает такие заявления регулярно, причем ни одно из них ни разу не было подтверждено реальными действиями. Прогнозы главы ГУР тоже не сбываются. По мнению Бондаренко, человек, который занимает столь серьезный пост не должен разбрасываться словами безо всякого смысла.

Ранее Буданов заявил, что ВС РФ намереваются истощить ВСУ своим масштабным наступлением на Харьковском направлении, растянуть силы и заставить Киев перебрасывать войска с одного участка фронта на другой.