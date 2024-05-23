Для удара по вражеским объектам в Харькова российский истребитель-бомбардировщик Су-34 использовал реактивные бомбы УМПБ Д-30СН. Эти боезаряды отличаются от фугасных и корректируемых (ФАБ и КАБ) авиабомб, так как оснащаются собственным двигателем.

Благодаря этому они имеют гораздо большую дальность поражения целей. Также бомбы могут запускаться наземными боевыми системами – РСЗО «Торнадо». По мнению экспертов, именно такая реактивная бомба попала по телевышке в Харькове, разрезав ее пополам.

Самыми распространенными авиабомбами, используемыми ВС РФ, являются ФАБ-500 и ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. Также УМПК сейчас оснащаются объемно-детонирующие (ОДАБ) бомбы и боезаряды ФАБ-3000, обладающие огромной разрушительной мощью.

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, в распоряжении ВС РФ имеются еще и сверхмощные ФАБ-9000, однако до сих пор они применялись лишь однажды во время боевых действий в Чечне.