Военнослужащий ВСУ Кирилл Проценко на протяжении трех дней лежал среди мертвых тел своих сослуживцев. Его подразделение потерпело поражение, боец был ранен, но остался в живых. Спасли его российские военные.

Произошло это в Харьковской области. Проценко нашли бойцы из Калининграда, которые участвуют в наступлении в составе группировки войск «Север», рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Украинский боевик рассказал, что родом из Запорожской области. Его принудительно мобилизовали, схватив прямо на улице. После этого отправили в Харьковскую область отражать наступление российских войск. Однако подразделение попало под удар и все сослуживцы Проценко были ликвидированы.

Ранее стало известно, что ВСУ оказались в котле в Волчанске Харьковской области. Произошло этом после удара ВКС РФ по последнему мосту через реку Волчья.