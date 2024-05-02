Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Днепр» успешно провели зачистку одного из островов в дельте Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал командир штурмового подразделения с позывным «Арцах».

Его рота высадилась на остров после грамотно проведенной артподготовки и атаки на пытавшихся захватить территорию боевиков ВСУ с применением беспилотных аппаратов.

«Вы же понимаете, что на лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя. Всего было уничтожено до 10 неонацистов», – цитирует «Арцаха» агентство ТАСС.

На острове действовали минометные расчеты противника, однако они были сметены в результате артиллерийского обстрела.