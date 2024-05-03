В Запорожской области на практически полностью открытой местности лучшими погодными условиями для продвижения вперед являются дождь и сильный ветер. Если же на улице ясно, украинские беспилотники не позволяют расслабиться, рассказал военнослужащий с позывным “Ханк”.

В интервью военному корреспонденту RT Владу Андрице он сообщил, что в ночное время покоя тоже не дождешься, так как над позициями ВС РФ постоянно кружат украинские гексакоптеры «Баба Яга». Эти дроны могут сбрасывать по нескольку мин, представляя серьезную опасность.

Также боец сообщил ситуацию в населенном пункте Работино. Там по-прежнему продолжаются позиционные бои, линия фронта постепенно сдвигается российскими военными, однако о полном освобождении села говорить еще рано.

Напомним, об установке российского флага в Работино еще 1 мая объявил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов