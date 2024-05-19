Чернокожий военнослужащий ВС РФ с помощь обычной палки сперва отогнал, а затем и сбил украинский беспилотник. Видео показал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно, как военный без особого страха замахивается на беспилотный аппарат палкой. Запись появилась на украинских ресурсах, так как она сделана как раз этим дроном.

«(расистское оскорбление) с палкой отпугивает наш FPV-дрон. Продолжения нет, видимо сбил…», – написали украинские нацисты в подписи к видео.

Российские бойцы не в первый раз сбивают вражеские беспилотники первыми попавшимися под руку предметами. Так, один из военнослужащих разрубил дрон ВСУ пополам ударом лопаты. В апреле также появилось видео, как боец уничтожил БПЛА мешком картошки, после чего спокойно пошел дальше.