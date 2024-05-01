Бойцы группировки российских войск «Центр» опубликовали видеозапись с американской штурмовой машиной, созданной на платформе танка «Абрамс». Они рассказали, что техника досталась им в качестве трофея.

Беспилотник ВС РФ попал точно в камеру М1150, что позволило ее «ослепить». После этого потерявшая управление машина наехала на мины и подорвалась.

Военнослужащий с позывным «Вольск» рассказал, что эта техника совершенно не подходит для ведения боевых действий на территории Украины. Она весит 70 тонн и двигателю с мощностью в полторы тысячи лошадиных сил очень сложно тащить такой вес.

«Если впереди тетраэдры, так называемые зубья драконов, передвигать, то не больше трёх зубьев он может, а так как у нас инженеры соединили между собой их цепями, она здесь неприменима… Может быть, она в пустыне себя показывала, но здесь совсем другая местность», пояснил военный.

Он добавил, что все машины на платформе Abrams имеют слабую защиту, а также выполнены из некачественной стали, легко пробиваемой любым вооружением.