Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео с бойцом из отряда «Викингов» с позывным «Манул».

В полном соответствии со своим позывным военнослужащий показал себя настоящим хищником и разнес сразу четыре боевые машины пехоты «Брэдли» американского производства. На записи видно, как БМП взрываются одна за другой.

Некоторые боевые машины пытаются продолжать движение после возгорания, однако по ним снова прилетают боезаряды.

Авторы видео отмечают, что «Манул» также ликвидировал не менее 20 боевиков противника. Подробности не приводятся, официальной информации по данному эпизоду тоже пока нет.

Ранее в Киеве прогремели мощные взрывы на фоне объявленной за несколько секунд до прилетов воздушной тревоги.