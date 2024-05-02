Спев новую песню, написанную Манижей, Филипп Киркоров опять ошибся с дверью, считает блогер-общественник В. Манукян.

Блогер признался, что шаги Киркорова как будто демонстрируют, что 57-летний артист не понимает, что происходит в стране. «Он словно не чувствует дыхания времени и событий», – сказал блогер в беседе с «Абзацем». Сначала он идет на «голую» вечеринку, после которой пытается оправдаться заходом «не в ту дверь». Теперь в свой день рождения презентуют песню Манижи, которая ранее назвала задержание террористов из «Крокуса» и судебные заседания «публичной поркой».

Киркоров мог получит песню от Манижи задолго до ее скандальных высказываний. Но удивительно, почему у опытного и умного артиста «не хватило разума» отказаться от презентации песни, да еще в свой день рождения, сказал общественник. Киркоров продолжает заходить «не в те двери», подытожил Манукян.