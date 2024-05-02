Блогер, предприниматель и дизайнер Артемий Лебедев заявил во время обзорного новостного выпуска, опубликованного в популярной социальной сети, что журналистами становятся лишь те люди, кто «в жизни больше ничего не придумал». А нормальные люди, по его словам, с подобной сферой деятельности свою жизнь не связывают.

«Журналист — это синоним слова “абсолютно никчемный человек”, который больше в жизни ничего не придумал», – заявил Лебедев.

Лебедев подчеркнул, что журналисты часто допускают в своих материалах ошибки, так как некачественно работают с информацией. В целом, по его мнению, представители сферы журналистики ни в одной из сфер хорошо не разбираются.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что Москва является источником вульгарных женщин. По его словам, сейчас общество считает, что женщина обязана посещать клиники эстетической медицины, колоть ботокс и филлеры.