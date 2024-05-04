Многомиллиардная военная помощь, выделяемая Киеву Вашингтоном, практически полностью остается в Соединенных Штатах Америки в виде инвестиций в оборонно-промышленный комплекс страны. Об этом заявил во время выступления на мероприятии института Маккейна государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, практически все выделяемые для украинской армии средства остаются в экономике США, укрепляя американскую индустриальную базу и обеспечивая граждан высокооплачиваемыми рабочими местами. Блинкен подчеркнул, что помощь Украине укрепляет экономику Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что 24-го апреля президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи зарубежным партнерам, в том числе и Украине. В итоге Киев получит финансовой и военной помощи от Вашингтона на общую сумму в 61 миллиард долларов. При этом 23,2 миллиардов долларов из данной сумму уйдет на восполнение передаваемых ВС Украины вооружений со складов Пентагона. 13,8 миллиардов долларов будет потрачено на закупки для нужд украинской армии на открытом рынке. Еще 11,3 миллиардов долларов уйдет на финансирование текущих военных операций США в регионе.